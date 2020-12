Daisy Ridley confessa:'Mi giudicano aggressiva e intimidatoria ma non so perché'

Daisy Ridley è una delle attrici più in voga degli ultimi anni, dopo la repentina ascesa causata dal ruolo della protagonista femminile, Rey, nella trilogia sequel di Star Wars. Ridley ha lavorato anche in altre produzioni, tra cui Assassinio sull'Orient Express e Chaos Walking. Ed è proprio sul set di quest'ultimo film che nasce l'aneddoto.

Un membro della troupe si è rivolto a Daisy Ridley definendola intimidatoria:"Mi è stato detto che sono intimidatoria. Fu in Chaos Walking. Mi stavano facendo i capelli, mi facevo mettere la parrucca. Ricordo di aver pensato 'Dio, dovrei essere più piccola? Dovrei essere più tranquilla?'. Mi hanno anche definita aggressiva. La mia energia è 'piuttosto aggressiva'. Quello era accaduto durante un incontro con un regista".



Ridley ha proseguito la riflessione:"Stavo pensando 'Ma perché? Perché ho mantenuto il contatto visivo? Perché provo passione per quello di cui stiamo parlando?'. Non lo so. Hai quella terribile sensazione negativa, 'Non riesco a rapportarmi con gli altri nel modo in cui penso?'".

Nell'intervista l'attrice ha raccontato anche il suo rapporto con la fama conseguente a Star Wars:"Quando ho accettato di recitare nella saga non c'era nulla nel mio contratto che diceva 'Si parlerà della sua vita privata'. Si era arrivati al punto in cui mi ero resa conto che così tanti dettagli della mia vita erano pubblici. Le persone conoscevano il nome di mia madre, di mio padre, il lavoro delle mie sorelle. E ho pensato sarebbe stato bello poter avere qualcosa solo per me, che non fosse condiviso con nessuno. Ho semplicemente pensato che preferivo mantenere separate la mia vita privata e quella professionale".



