Daisy Ridley conferma che non tornerà nella prossima trilogia di Star Wars

Con Mark Hamill che non tornerà in Star Wars dopo il prossimo Episodio IX - L'Ascesa di Skywalker, arriva la conferma con anche Daisy Ridley è pronta a lasciarsi alle spalle la saga creata da George Lucas.

Durante un'intervista promozionale per il nuovo film che la vede protagonista, Ophelia, l'attrice ha dichiarato:

"Non so molto dei prossimi film, ma posso dire che so che che non sarà nella nuova trilogia."

La Ridley ha poi confermato definitivamente che la prossima trilogia di Star Wars sarà una storia stand-alone separata dalla saga degli Skywalker: "Qualunque cosa sia, hanno sempre detto che sarebbe stata una storia a parte."

Come al solito, potete visionare l'intervista in calce all'articolo.

Cosa ne pensate di questa notizia? Siete contenti che la prossima trilogia di Star Wars racconterà un'altra storia al di fuori di Rey, di Luke di tutto quello che ci è stato raccontato dal 1977? O vorreste che la Ridley tornasse nelle prossime puntate del franchise? Fateci sapere la vostra nella sezione dei commenti.

Vi ricordiamo che al momento i dettagli completi della trama di Star Wars: Episodio IX - L'Ascesa di Skywalker sono al momento tenuti top secret, anche se sappiamo che il film è destinato a concludere la saga degli Skywalker prima che il franchise si prenda una pausa di circa tre anni dalle sale cinematografiche.

Diretto da JJ Abrams, il film include, tra gli altri, Daisy Ridley, Adam Driver, John Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong'o, Domhnall Gleeson, Kelly Marie Tran, Richard E. Grant , Keri Russell, Mark Hamill, Anthony Daniels, Ian McDiarmid e Billy Dee Williams. Carrie Fisher apparirà nei panni del generale Leia Organa attraverso l'uso di scene inedite precedentemente girati per Star Wars: The Force Awakens.

Per altre notizie, vi rimandiamo ad una teoria apparentemente svelata da un titolo internazionale di Star Wars IX.