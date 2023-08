Daisy Ridley, ecco come fu raccomandata a Barbra Streisand da J.J Abrams!

L'ultima trilogia di Star Wars ha ottenuto risultati positivissima al botteghino riuscendo a dare "nuova vita" alla saga. Con una nuova storia e un nuovo cast, si è avuta la possibilità di scoprire anche delle stelle nascenti dello star system come Daisy Ridley.

Oltre ad essere un'attrice, l'interprete di Rey ha una lunga formazione da cantante. Nonostante questo tipo di conoscenza ad Hollywood sia definito un valore aggiuntivo, pare che la Ridley lo ritenga un suo "difetto". L'attrice ha, infatti, la cattiva abitudine di cantare in ogni circostanza, in particolare sul set per stemperare la tensione. Questo, secondo lei, l'avrebbe portata molte volte ad ottenere dei richiami dalle persone che condividevano il set con lei.

Dopo l'annuncio del ritorno di Daisy Ridley nell'universo di Star Wars, ha visto di nuovo la luce una piccola curiosità che la riguardava e che coinvolgeva anche il regista del settimo capitolo della saga di Star Wars, J.J Abrams. Dopo aver passato settimane a sentire la Ridley cantare ovunque, pare che Abrams abbia proposto una scommessa che aveva come obiettivo non farla cantare per un giorno intero. Nonostante non si sappia come la scommessa sia andata a finire, J.J Abrams consigliò Daisy Ridley a Barbra Streisand che in quel periodo stava producendo un album nel quale duettava con attori di Hollywood.

