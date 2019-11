Daisy Ridley ha la bocca cucita sulla Dark Rey di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker

Sempre nel corso dell'intervista con Fallon, Daisy Ridley ha anche svelato la sua preferenza in fatto di mascotte di Star Wars . Il regista J. J. Abrams, invece, ha parlato dell'importanza di Episodio VIII per la riuscita di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker .

A questa schiera appartiene ovviamente anche la stessa Daisy Ridley : intervistata da Jimmy Fallon, infatti, l'attrice ha saggiamente evitato ogni tipo di spoiler al riguardo. "Onestamente so quanto sia forte la voglia di sapere, perché l'ho provata. Fu davvero eccitante, perché il trailer fu mostrato ad una convention ma non uscì prima di altri tre giorni. E mia madre mi mandava messaggi tipo: 'Cosa sto vedendo su Twitter? Passi al Lato Oscuro ?' e io le rispondevo: 'Aspettiamo e vediamo'" ha raccontato al Tonight Show l'interprete di Rey.

Da quel giorno in poi sul web è stato un continuo pullulare di teorie , contro-teorie ed interviste ai diretti interessati sull'argomento, questi ultimi ovviamente ben attenti a non lasciarsi sfuggire nulla più del consentito.

Inutile negarlo: il trailer di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker in cui vedevamo un'inedita Rey che sembrava aver abbracciato il Lato Oscuro, con tanto di spada laser rossa simile a quella di Kylo Ren, ha acceso definitivamente la già forte curiosità collettiva nei confronti del film di J. J. Abrams.

