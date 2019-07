Daisy Ridley diventa Batgirl in questa stupefacente fan-art

In attesa di scoprire quale attrice vestirà i panni di Barbara Gordon nel live-action di Batgirl attualmente in preparazione in casa Warner Bros., un artista dei social ha pubblicato sui propri canali una splendida fan art incentrata su Daisy Ridley.

Nell'immagine, che potete ammirare in calce all'articolo, l'attrice di Star Wars diventa la figlia del commissario Gordon, ferma sui tetti di Gotham nel suo costume di Batgirl durante una notte particolarmente luminosa.

Il vestito utilizzato, come specificato dall'artista Mizuri stesso nella didascalia, è quello della serie di videogame Batman: Arkham.

"Non sono sicuro al 100%, ma ho sentito delle voci secondo le quali Warner Bros. forse ha scelto Daisy Ridley come Batgirl! Sarebbe sicuramente interessante vederla in un altro ruolo enorme, così ho deciso di realizzare questo poster! Spero che vi piaccia" ha scritto l'artista sul post.

A voi piace? Fatecelo sapere nei commenti.

Vi ricordiamo che secondo i recenti rumor cui allude anche Mizuri la Warner starebbe decidendo fra Daisy Ridley e Katherine Langford per il ruolo da protagonista nel prossimo progetto dell'etichetta Worlds of DC. Il film, in fase di sceneggiatura dalla penna di Christina Hodson (che ha già scritto Birds of Prey per DC Films), non ha ancora una data di uscita.

Nei giorni scorsi, il regista danese Nicolas Winding Refn ha svelato di voler dirigere Batgirl in quanto da sempre fan del personaggio.



Se volete continuare le speculazioni iniziate da Mizuri, tra l'altro, vi ricordiamo che Daisy Ridley ha dichiarato che dopo Star Wars IX non tornerà nel franchise per la prossima trilogia, dettaglio che la renderebbe libera di unirsi ad un altro franchise ...