Daisy Ridley diventa Batgirl in una nuova fan-art sul film HBO Max

L'annuncio di un film su Batgirl in arrivo su HBO Max ha mandato in fibrillazione i fan DC di tutto il mondo, che comprensibilmente non vedono l'ora di fare la conoscenza di questa nuova versione di un personaggio finora sfruttato poco e male dal grande e dal piccolo schermo.

Ma chi sarà a dar volto alla nuova Barbara Gordon (o Betty Kane o chi per loro)? I nomi nella lista dei papabili sono ovviamente tanti, ma ad oggi sembra non esserci ancora nulla di concreto per nessuno di questi. Volare con la fantasia, però, non costa nulla, anche quando si tratta di raggiungere galassie lontane lontane.

Già, perché una nuova fan-art ha immaginato proprio la protagonista di Star Wars Daisy Ridley nei panni del personaggio che farà il suo esordio nel nuovo film HBO Max. Certo, a dirla tutta abbiamo visto fan-art decisamente più accurate, ma insomma... Nell'attesa di scoprire il reale aspetto della nuova Batgirl è pur sempre un modo per cominciare a fare qualche ipotesi, non trovate?

I nomi in lizza, comunque, sono davvero tanti e solo nei prossimi tempi potremo forse avere un quadro più preciso della situazione: recentemente, ad esempio, un'altra fan-art aveva dato a Batgirl il volto di Emma Stone. Quale delle due preferite? Fatecelo sapere nei commenti!