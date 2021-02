Daisy Ridley, l'attrice di Star Wars conferma: 'Non tornerò sui social'

Assente dai social network per via di motivi che vanno al di là dei messaggi d'odio ricevuti per il suo ruolo in Star Wars, Daisy Ridley ha confermato la sua intenzione di proseguire per questa strada ancora per molto tempo.

"Sono riuscita a separare bene la mia vita personale da quella professionale, probabilmente in parte perché non sono presente sui social media" ha spiegato l'attrice durante una recente intervista con la rivista spagnola S Moda (via Comicbook.com) "Le statistiche che collegano quei siti all'ansia sono terrificanti. Ho amici completamente dipendenti dal loro telefono che hanno sofferto di questo problema."

Nonostante qualche tentazione, l'interprete di Rey ha confermato di non stare pianificando un suo ritorno sui social. "Non voglio tornare indietro, anche se a volte ci penso. Ma la verità è che no, non tornerò" ha dichiarato infatti l'attrice, che a breve apparirà in Chaos Walking al fianco di Tom Holland.

"Penso che tutti abbiano provato a trasformare la mia scelta in qualcosa di più grosso. Mi fu chiesto di non chiudere il profilo e dissi 'Okay', ma poi arrivai al punto in cui non m'interessava più averne uno" aveva detto la Ridley in un'intervista del 2020. "Ho sempre limitato la quantità d'immagini e informazioni che rendevo pubbliche e la mia vita non è poi così eccitante, quindi alla fine l'ho chiuso, ma i le due cose [la scelta di lasciare i social e gli attacchi per il post sulle armi] sono due cose separate."

Qui potete trovare il trailer ufficiale di Chaos Walking.