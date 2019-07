Daisy Ridley assicura che Star Wars IX svelerà l'identità dei genitori di Rey

Recentemente Mark Hamill ha definito Star Wars IX il suo ultimo film nella saga, ma sappiamo che anche il tempo di Daisy Ridley nella galassia lontana lontana dovrebbe essere giunto al termine.

Come vi abbiamo segnalato qualche giorno fa, infatti, l'attrice ha affermato che non tornerà nella prossima trilogia del franchise attualmente in sviluppo alla Lucasfilm, ma durante un'intervista andata online qualche ora fa ha ribadito che il suo ultimo exploit sarà molto soddisfacente per i fan: nello specifico, risponderà finalmente a tutte le domande sui genitori del suo personaggio.

"J.J. Abrams mi ha detto che il film risponderà alle domande sui genitori di Rey", ha confermato la Ridley ad USA Today. "Quindi immagino che alla fine del film, saprete".

L'attrice chiaramente non si è dilungata in dettagli, ma ha comunque offerto qualche indizio su come il tono del nuovo film divergerà non poco dai due precedenti.

"Dal punto di vista del genere sarà un film diverso dagli altri due, ma tutto diventerà chiaro quando uscirà il film", ha rivelato l'attrice.

Voi cosa ne pensate di queste affermazioni? Quali sono le vostre aspettative per l'ultimo capitolo della decennale saga di Star Wars? Fatecelo sapere come al solito nella sezione dei commenti.

Prima di salutarvi, vi ricordiamo che Star Wars: Episodio IX - L'Ascesa di Skywalker, arriverà in Italia a dicembre.