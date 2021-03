Daisy Ridley apre al MCU ma precisa: 'Non ho mai detto di essere Spider-Woman'

Nell'ultimo periodo si è parlato molto di un possibile coinvolgimento di Daisy Ridley in Spider-Woman, ma in una recente intervista l'attrice ha voluto sottolineare che per quanto le piacerebbe entrare a far parte del Marvel Cinematic Universe, non c'è ancora nulla di concreto.

Con Olivia Wilde destinata a dirigere un imminente film su Spider-Woman, molte sono state le congetture su chi avrebbe potuto vestire i panni Jessica Drew in live-action. La protagonista di Star Wars, chiaramente sarebbe onorata a vestire un simile ruolo ma, per il momento non c'è stato assolutamente nessun contatto tra lei e i piani alti della Marvel, come chiarito a Comicbook.

"Beh, la trovo una cosa molto divertente perché qualcuno mi ha chiesto cosa ne pensassi di Spider-Woman io ho semplicemente detto che mi piacerebbe interpretarla. Ora agli occhi di tutti sono la prescelta per il ruolo di Spider-Woman ma ciò non è assolutamente vero. È divertente perché io non posso scegliere i miei ruoli ... [non avevo] deciso di fare un altro grande film come Chaos Walking. Ho semplicemente letto la sceneggiatura, l'ho amata e mi è piaciuta l'idea. Fondamentalmente, se dovesse succedere qualcosa del genere sarebbe fantastico, ovviamente sarei aperta a qualsiasi cosa".

La Ridley ha poi aggiunto: "Ho appena finito WandaVision. Quello che hanno fatto con questa serie è così sorprendente, diverso e interessante. Essere in questo mondo che è in continuo mutamento e che sa sempre come reinventarsi, sarebbe molto eccitante".

