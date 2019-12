Daisy Ridley anticipa la lotta fra Rey e l'Imperatore Palpatine in Star War IX

Mentre l'attesa per Star Wars: Episodio IX - L'Ascesa di Skywalker sta per terminare, la fase promozionale della Lucasfilm e della Disney si rafforza sempre di più.

Dopo che l'ultimo trailer ufficiali, pubblicato ieri, ci ha mostrato nuove scene inedite con Kylo Ren, Darth Vader e l'Imperatore Palpatine, la star Daisy Ridley in una nuova intervista ha anticipato il confronto fra il suo personaggio Rey e il temibile villain interpretato da Ian McDiarmid, che torna a vestire i panni del machiavellico leader dell'Impero dopo Il Ritorno dello Jedi (nel tempo della saga) e La Vendetta dei Sith (nel tempo della nostra realtà).

"Quando J.J. mi ha detto per la prima volta che l'Imperatore sarebbe tornato, immagino di essere stata assalita dalle stesse domande che tutti i fan si sono posti dopo il primo trailer”, ha spiegato la Ridley. "E poi ho letto la sceneggiatura ed è stato come: 'OK, questo è esplicativo e fantastico. Davvero, l'Imperatore è il grande cattivo di Star Wars, e perché questo film potesse funzionare sul serio, doveva esserci anche lui."

Lo stesso JJ Abrams ha affermato che non avrebbe avuto senso non avere Palpatine in questo film, dato che la sua presenza si fa sentire in tutti film della saga. "Se guardi i nove film e guardi quel personaggio, non è così scioccante quando ci pensi: chi è, di cosa parla, qual è il suo piano finale. Se proprio lui, in una trilogia di trilogie, scomparisse e non venisse mai più menzionato sarebbe più strano del contrario. C'è una sorta di inevitabilità in ciò che abbiamo fatto."

Star Wars IX arriverà la prossima settimana, da mercoledì 18 dicembre. Quali sono le vostre aspettative? Ditecelo nei commenti.

