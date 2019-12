Daisy Ridley ammette di trovare 'curiosa' l'ossessione dei fan per i genitori di Rey

Dodici giorni ci separano ormai dall'uscita nelle sale dell'attesissimo Star Wars: L'ascesa di Skywalker, ma in piena fase promozionale l'interprete di Rey, Daisy Ridley, ha rilasciato un'interessante intervista ai microfoni di Digital Spy parlando del suo punto di vista riguardo la verità sui genitori della protagonista.

La domanda in realtà dovrebbe aver trovato risposta in Star Wars: Gli ultimi Jedi, dove Rian Johnson ha rivelato che Rey è in realtà figlia di nessuno, di comunissimi esseri umani, lavoratori, neanche parte della ribellione. La svolta è piaciuta a pochi fan e andata di traverso a molti, che infatti pensano ci sia molto di più da raccontare in merito e che sarà tutto svelato nell'ultimo capitolo dell'epopea fantascientifica della famiglia Skywalker.



Sul perché questa cosa sia molto importante per i fan, l'identità dei genitori di Rey, la Ridley ha ammesso candidamente "di non avere idea del perché", elaborando però il discorso al riguardo: "La prima volta mi sono soltanto domandata quale fosse il problema con i genitori di Rey, poi lentamente ho capito. Però il fatto è che la storia ha preso una svolta del tutto inattesa, rispetto alle premesse iniziali. È tutto in retrospettiva, per riempire spazi che non si sapeva neanche fossero vuoti. Adesso ho capito, ma prima no".



Poi parla de L'Impero colpisce ancora: "Immagino sia una cosa tipica di Star Wars, che viene dai tempi de L'Impero colpisce ancora, con la rivelazione di Darth Vader a Luke, 'io sono tuo padre'. È stato uno dei momenti più grandi e importanti della storia del cinema, ma pur essendo importante questa idea di lignaggio è anche importante il discorso di potersi scegliere la propria famiglia".



Star Wars: L'ascesa di Skywalker uscirà nelle sale italiane il prossimo 18 dicembre 2019. Per ulteriori aggiornamenti, vi lasciamo alla nostra intervista con Chewbecca e ai primi dettagli sul personaggio di Dominic Monaghan nel film.