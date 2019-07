Daisy Ridley ammette di aver pensato di abbandonare il set de Il risveglio della Forza

Non è facile entrare con un ruolo da protagonista in uno dei franchise cinematografici più seguiti al mondo, pieno di grandi aspettative da parte dei fan. Ed è ancora più difficile se non sei un attore o un'attrice affermati. Tutto questo è quello che è successo qualche anno fa a Daisy Ridley, John Boyega e Kelly Marie Tran.

Tutti e tre avevano già recitato ma nessuno di loro in un film di un franchise come Star Wars e in una storia tanto famosa come quella di Star Wars.

Con queste premesse non stupisce affatto che Daisy Ridley abbia rivelato in un recente episodio di Happy Confused Sad di esser stata molto intimidita per molto tempo sul set di Star Wars - Il risveglio della Forza. All'inizio aveva persino voglia di lasciare tutto, dato che aveva dei problemi sul set e tutto le sembrava ridicolo.



"Fu piuttosto orribile. Davvero spaventoso. Mi sentivo male e non conoscevo ancora nessuno. Mi ci volle molto tempo per trovarmi a mio agio con le persone. E ricordo che ero dietro lo speeder e c'erano un sacco di persone e addirittura una persona con l'ombrello sopra di me e cose tipo 'Oh, qualcuno ti tiene un ombrello sopra? Ok'. E ricordo di aver pensato 'Non posso farlo'. Come se non potessi fare tutto questo".

Ci volle molto tempo prima che Daisy Ridley prese piena consapevolezza delle proprie capacità. Quando firmò il contratto per Star Wars era relativamente sconosciuta, anche se aveva già recitato in qualche piccolo progetto. L'attrice ha confessato di lavorare come barista poco prima di essere ingaggiata e di aver passato settimane a ripetere alla stampa che aveva un ruolo reale nel film.

Persino sua madre si stupì della situazione. Ridley ha raccontato un buffo aneddoto:"Mia madre alla première di Il risveglio della Forza disse 'Sono nervosa ma dev'esserci una ragione per cui ti hanno scelta'. 'Grazie mamma, mi sento più sicura'. Le risposi".

Nel frattempo il conto alla rovescia per L'ascesa di Skywalker è iniziato da tempo: come sarebbe stato l'Episodio-IX girato da Colin Trevorrow? Alla regia ritroviamo J.J. Abrams e nel frattempo qualche settimana fa il teaser del film ha acceso l'entusiasmo dei fan, che non vedono l'ora di conoscere la conclusione di questa nuova trilogia.