Dai creatori di Saw e The Purge ecco il Red band trailer di Upgrade, il thriller Blumhouse

Blumhouse ha rilasciato i nuovi trailer Red Band e Green Band per il loro thriller di prossima uscita intitolato Upgrade, con protagonista(Damnation, Quarry). Un film in cui il futuro è violentissimo!

Dai produttori di Get Out, The Purge e Auguri per la tua Morte e dal creatore di Saw e Insidious ecco arrivare Upgrade: la storia parla di Gray Trace (Logan Marshall-Green) che, durante l'efferato omicidio della moglie - avvenuto durante una brutale rapina - rimane completamente paralizzato.

L'uomo viene successivamente avvicinato da un inventore miliardario che possiede una cura sperimentale in grado di "aggiornare" il suo corpo e restituirgli la capacità di camminare. non solo: la cura - un impianto di Intelligenza Artificiale chiamato STEM - conferisce a Grey abilità fisiche che vanno al di là di qualsiasi esperienza normale e quindi gli dona anche la capacità di reclamare la sua implacabile e giusta vendetta contro chi ha ucciso sua moglie e lo ha lasciato moribondo.

Upgrade è un thriller scritto e diretto da Leigh Whannell e arriverà nelle sale cinematografiche statunitensi a partire dal 1 ° giugno 2018. Non sappiamo ancora quando la pellicola uscirà in Italia ma, guardando il trailer, voi andreste a vederlo? Ditecelo nei commenti!



