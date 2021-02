Daft Punk, il duo francese si scioglie dopo 28 anni! L'addio su YouTube con Epilogue

La nuova settimana si apre con una vera e propria coltellata al cuore per gli amanti della musica: come un fulmine a ciel sereno, infatti, poco più di qualche minuto fa i Daft Punk hanno annunciato il loro scioglimento dopo ben 28 anni di successi.

L'annuncio arriva ovviamente nel loro stile: il celebre duo francese ha infatti postato su YouTube un video intitolato Epilogue che ripropone la sequenza del loro film del 2006 Daft Punk's Electroma in cui si vedevano Guy-Manuel de Homem-Christo e Thomas Bangalter sucidarsi facendosi esplodere.

Nel video apparso in queste ore su YouTube l'unico a saltare in aria è però Bangalter, mentre negli attimi successivi all'esplosione si vede de Homem-Christo allontanarsi in solitaria verso l'orizzonte mentre sullo schermo appare la scritta "1993-2021" ad indicare insindacabilmente lo scioglimento del duo che, grazie ad album straordinari come Discovery o Random Access Memory, ha lasciato un segno profondissimo nella storia della musica elettronica.

I due robottoni francesi verranno inoltre ricordati anche per il loro apporto al mondo del cinema: oltre al già citato Electroma, i Daft Punk hanno infatti dato vita nel 2003 al film d'animazione Interstella 5555, mentre nel 2015 hanno preso parte al documentario Daft Punk Unchained. Recentemente, inoltre, è stata resa disponibile in streaming la versione estesa della colonna sonora di Tron: Legacy firmata proprio dai Daft Punk: a questo punto non resta però che dire addio alle speranze di vedere il duo di Around the World e Giorgio by Moroder tornare a collaborare con Disney per il terzo film della saga.