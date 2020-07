Dafne Keen sarà X-23 anche nell'Marvel Cinematic Universe? Parliamone

Sin dall'ufficializzazione dell'acquisizione di Fox da parte della Disney, i fan Marvel hanno iniziato a fantasticare sull'ingresso degli X-Men nel Marvel Cinematic Universe. Nonostante al momento si tratti soltanto di supposizioni, è chiaro che la fantasia degli appassionati sia legata a quali personaggi potrebbero entrare nell'MCU.

Per la giovane Dafne Keen, l'opportunità d'interpretare Laura/X-23 è sempre aperta:"Si, sicuramente. Al 100%" ha dichiarato l'attrice riguardo l'intenzione o meno di far parte del franchise.

La performance di Dafne Keen in Logan ha suscitato il plauso della critica e l'elogio di James Mangold e Hugh Jackman.



"Non è possibile che questo film funzioni senza l'apporto di Dafne Keen. Entro la seconda metà del film la situazione si è ribaltata e lei ha trascinato l'intera pellicola mentre Logan si ritirava per le sue insicurezze e la sua malattia, e naturalmente ha avuto la chiusura finale" ha dichiarato Mangold.

Hugh Jackman ha raccontato quando ha scoperto che Dafne Keen fosse perfetta per il ruolo:"Quando James Mangold ha inventato il personaggio di Laura e il fatto che il film parlasse espressivamente di famiglia, eravamo preoccupati di trovare la soluzione giusta. Fino a quando non abbiamo incontrato Keen. Il primo giorno che l'abbiamo provinata... mi ha dato un pugno sul braccio così forte che il giorno dopo mi sentivo letteralmente ammaccato. Ingaggiata".

Dafne Keen ha riservato parole di grande stima nei confronti di Hugh Jackman e James Mangold:"Immagino che Hugh e Patrick mi abbiano davvero formato come attrice. Il solo fatto di guardarli in macchina è stato fantastico. Mi hanno fatto sentire a mio agio sul set".

