Daddy's Home 2: Mark Wahlberg e Will Ferrell nel nuovo trailer italiano

In questo secondo film, padre (Wahlberg) e patrigno (Ferrell) uniranno le forze per regalare ai loro figli un Natale perfetto. In un clima apparentemente sereno e di totale riappacificamento, però, a distruggere la quiete delle vacanze arriveranno i genitori di Dusty (Gibson) e Brad (Lithgow), il primo macho vecchia scuola mentre il secondo ultra-affettivo ed profondamente emotivo.

Daddy's Home 2 diretto da Sean Anders e John Morris vedrà nel cast anche Mel Gibson, John Lithgow, Linda Cardellini, John Cena e Alessandra Ambrosio. La pellicola, già uscita nelle sale americane, arriverà in quelle italiane prossimamente.