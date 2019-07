Dacre Montgomery è Wolverine al posto di Hugh Jackman nella fan-art di BossLogic

Un'incredibile fan-art pubblicata da BossLogic mostra la star di Stranger Things, Dacre Montgomery, nel ruolo del mutante Wolverine, interpretato da anni da Hugh Jackman. Dato che quest'ultimo ha abbandonato definitivamente il ruolo, è iniziata la ricerca al sostituto, con il controllo creativo del personaggio passato ora ai Marvel Studios.

Kevin Feige e lo studio stanno cercando di capire come utilizzare al meglio gli X-Men e i Fantastici Quattro all'interno del Marvel Cinematic Universe. Per il momento non sono previsti annunci in tal senso al prossimo San Diego Comic-Con ma i fan si chiedono continuamente chi sostituirà Hugh Jackman nel ruolo di Wolverine.



Molti nomi sono circolati in questi ultimi tempi, da Kit Harington a Tom Hardy e tanti altri. Un nome interessante emerso su internet nelle ultime ore è quello di Dacre Montgomery, interprete di Billy in Stranger Things. Il giovane attore australiano è uno dei più chiacchierati per il ruolo e BossLogic non si è fatto pregare e ha creato una fan-art che mostra Montgomery proprio nei panni di Wolverine.

Dacre Montgomery al cinema è noto soprattutto per aver interpretato il Red Ranger, leader dei Power Rangers nell'omonimo film uscito nel 2017, per la regia di Dean Israelite. Dalla seconda stagione dello show Netflix fa parte del cast di Stranger Things, nel quale recita nei panni di Billy Hargrove, problematico fratello di Max (Sadie Sink) e personaggio centrale nella terza stagione dello show creato dai fratelli Duffer. Lui stesso, in un'intervista, aveva dato alcuni indizi sul villain dei nuovi episodi.