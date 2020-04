Fantastici 4: Dacre Montgomery di Stranger Things diventa la Torcia Umana in una fan art

Una nuova art work comparsa su Instagram nelle ultime ore mostra la star di Stranger Things, Dacre Montgomery, nel ruolo della Torcia Umana dei Fantastici Quattro. I Marvel Studios ora possiedono i diritti cinematografici dei Fantastici Quattro grazie all'acquisizione della Fox e potremo vedere presto i protagonisti nell'MCU.

Kevin Feige è al lavoro per cercare d'integrare i marchi Fox come X-Men e Fantastici Quattro con il Marvel Cinematic Universe, ed è un'operazione che potrebbe richiedere parecchio tempo. E un nome che continua ad emergere tra i fan come possibile interprete di Johnny Storm (Torcia Umana) è Dacre Montgomery, famoso per il ruolo di Billy in Stranger Things.



Su Instagram il digital artist bobby_art ha pubblicato una fan art che mostra proprio Montgomery nei panni della Torcia Umana.

Nella serie cult Netflix, Dacre Montgomery interpreta l'arrogante Billy, fratello di Max (Sadie Sink) e tra i personaggi più interessanti dello show. Billy infatti nella terza stagione diventa una pedina fondamentale della narrazione che riguarda il Sottosopra e tutti i pericoli che ne derivano.

Al cinema Dacre Montgomery è noto soprattutto per il ruolo Jason Scott/Red Ranger in Power Rangers di Dean Israelite, basato sull'omonimo franchise Saban.

I Fantastici Quattro hanno un recente passato cinematografico poco edificante. Josh Trank ha criticato il suo Fantastic Four, confessando di aver sprecato un grande cast.

Per quanto riguarda altre fan art simili a quella di bobby_art si ricorda anche quella di John Krasinski nel ruolo di Reed Storm.