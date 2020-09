Dacre Montgomery, la star di Stranger Things nel biopic su Elvis: ecco chi interpreterà!

Elvis, l'imminente biopic di Baz Luhrmann, nella notte ha aggiunto al suo cast diversi importanti attori australiani come Richard Roxburgh, Helen Thomson, David Wenham e soprattutto il celebre Dacre Montgomery, star di Stranger Things.

I quattro vanno ad affiancarsi ai precedentemente annunciati Tom Hanks, Austin Butler e Olivia DeJonge: Roxburgh, che ha lavorato con Luhrmann in Moulin Rouge!, interpreterà il padre di Elvis, Vernon Presley (Rufus Sewell, inizialmente scelto per il ruolo, ha dovuto abbandonare la produzione per i ritardati causati dal coronavirus); Thomson, pluripremiata attrice di teatro apparsa anche in Top of the Lake: China Girl, interpreterà la madre di Elvis, Gladys Presley (sostituirà Maggie Gyllenhaal, che sempre a causa per i ritardi accumulati dalla produzione ha lasciato il progetto a causa di precedenti impegni).

Infine Wenham (Faramir nellla trilogia de Il Signore degli Anelli) interpreterà Hank Snow e Montgomery interpreterà il regista televisivo Steve Binder. Al cast si aggiungono anche Natasha Bassett (Ave, Cesare!), Xavier Samuel, Leon Ford (The Pacific), Kate Mulvany (Hunters), Gareth Davies (Peter Rabbit), Charles Grounds (Crazy Rich Asians), Josh McConville (Fantasy Island) e Adam Dunn.

"Elvis era circondato da una straordinaria gamma di ricche personalità, e siamo molto fortunati ad aver messo insieme un formidabile cast per raccontare la sua storia", ha detto Luhrmann in una dichiarazione. "È emozionante unire alcuni dei migliori attori australiani, dai collaboratori di lunga data di Moulin Rouge!, Australia e The Great Gatsby come Richard Roxburgh, David Wenham e Kate Mulvany, a nuovi entusiasmanti volti come Dacre Montgomery, Helen Thomson, Luke Bracey e Natasha Bassett.".

Elvis racconterà la vita e la musica di Evlis Presley (che avrà il volto di Austin Butler) attraverso la sua complicata relazione con il suo manager, il colonnello Tom Parker (interpretato Tom Hanks). La loro è stata una partnership durata 20 anni, mentre l'ascesa di Presley verso una celebrità senza precedenti contribuiva all'evoluzione del panorama culturale americano. Al centro di quel viaggio ci sarà anche la storia d'amore di Elvis con Priscilla Presley (interpretata da Olivia DeJonge).