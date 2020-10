Dacre Montgomery condivide e cancella le fan art che lo trasformano in Wolverine

Creata da BossLogic e pubblicata sulla pagina Twitter dell'artista preferito dai fan nel marzo 2018, la fanart trasforma l'attore australiano Dacre Montgomery nel personaggio interpretato dal collega Hugh Jackman nel franchise X-Men.

Successivamente, nel gennaio di quest'anno, un sito web di gossip ha affermato che i Marvel Studios gestiti da Kevin Feige stanno guardando a Montgomery per il ruolo di Wolverine quando lui e altri personaggi degli X-Men si uniranno al Marvel Cinematic Universe attualmente privo di mutanti.



Come sappiamo Wolverine non sarà più interpretato da Hugh Jackman nel franchise dei Marvel Studios. "Sapevo che era il momento giusto per me di lasciare la festa, non solo per me, ma per il personaggio", ha detto Jackman al Daily Beast ad aprile sull'acquisizione da parte della Disney della 20th Century Fox. "Qualcun altro lo raccoglierà. È un personaggio troppo bello per non farlo" ha dichiarato.

Non è la prima volta però che Montgomery ha accennato all'interesse per un ruolo da supereroe. Nel novembre 2017, l’attore ha twittato - ancora una volta senza commenti - una foto del supereroe della DC Comics Nightwing, l'ex Robin e il pupillo di Batman. Anche quel post è stato cancellato poco dopo essere stato pubblicato sui social media.



Alla domanda sulla sua candidatura a supereroe in un'intervista del luglio 2019 con GQ, Montgomery sembrava aver deviato gli universi Marvel e DC quando ha detto che vuole entrare in "un mondo diverso che non conosciamo".



"Non lo so, mi sento come se fossi in un punto interessante in cui mi sto divertendo a vedere gli universi arrivare alla fine e altri iniziare. Ma mi piacerebbe davvero interpretare qualcuno al di fuori di un mondo che è così importante al momento nei cinema, sono storie di origine di fantastici supereroi che amiamo", ha detto Montgomery in risposta a un fan che lo ha nominato per interpretare Red Hood, un altro personaggio legato a Batman. "Mi piacerebbe immergermi in un mondo diverso che non conosciamo, a cui non ci viene dato molto sia in formato televisivo che cinematografico".



Prossimamente Dacre Montgomery pubblicherà un suo libro di poesie mentre recentemente anche Tom Hardy è stato accostato al ruolo di Wolverine con delle fan art.