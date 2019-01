Da Gambit a X-Force: ecco tutti i film che, a quanto pare, sono stati 'cancellati'

Con l'acquisizione della Twentieth Century Fox da parte della Walt Disney Pictures finalizzata entro marzo, è chiaro che alcuni progetti della prima finiranno nel dimenticatoio o cancellati. E sembra che sia il caso di molti film ispirati ai fumetti della Marvel.

Lo scooper Daniel Richtman su Twitter ha confermato che la finalizzazione dell'acquisizione della Twentieth Century Fox da parte della Walt Disney Pictures ha portato alla cancellazione di numerosi progetti ispirati ai fumetti della Marvel. Questo permetterà ai Marvel Studios di mettere mano subito ai personaggi della Casa delle Idee fino ad oggi in licenza e di rilanciarli direttamente all'interno del Marvel Cinematic Universe.

Richtman conferma che il progetto a lungo rimandato su Gambit, previsto per il prossimo anno, è stato ufficialmente cancellato, cosi come il film stand-alone dedicato al Dottor Destino firmato da Noah Hawley. Stesso fato per alcuni film annunciati come in fase di sviluppo ma mai entrati in pre-produzione come lo spin-off su X-23, un film su Kitty Pryde, quello su Silver Surfer sviluppato dalla Fox (progetto differente di quello di cui sta parlando in questi giorni Adam McKay) e la pellicola dedicata all'Uomo Multiplo con James Franco.

Lo scooper tende a precisare che X-Men: Dark Phoenix in uscita questo giugno sarà ufficialmente "l'ultimo della saga iniziata nel 2000 dalla Fox" (e che, dunque, verrà reboottata dalla Marvel) e che New Mutants, in arrivo ad agosto, sarà l'ultimo dedicato ai mutanti prodotto interamente dalla Twentieth Century Fox.

Per quanto riguarda Deadpool, Richtman afferma che, al momento, i piani sono quelli di avere Ryan Reynolds nei panni del mercenario chiacchierone anche nei film prodotti dalla Marvel ma il film sulla X-Force, sebbene non 'ufficialmente cancellato', non dovrebbe entrare in produzione, almeno non sotto la direzione della Fox. La notizia è stata confermata dallo stesso Rob Liefeld, creatore del personaggio, in risposta proprio ai tweet di Richtman che descrive X-Force come "una delle vittime dell'acquisizione".