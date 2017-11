Da Charles Bronson a Bruce Willis: come cambia il Giustiziere della Notte?

saranno rispettivamente regista e protagonista della nuova versione per il grande schermo de Il Giustiziere della Notte remake del cult del 1974 connei panni del dott. Paul Kersey, ingegnere newyorchese la cui vita viene sconvolta dall'uccisione della moglie e dalla violenza nei confronti della figlia.

Il primo film, tratto dall'omonimo romanzo di Brian Garfield, ebbe un successo tale da generare altri quattro sequel, che riscossero minor fortuna ma che videro sempre Charles Bronson nelle vesti di un giustiziere duro e solitario, elevandolo ad interprete simbolo di personaggi freddi e burberi. A ventitré anni di distanza dall'uscita del quinto capitolo della serie di film è in lavorazione un nuovo remake con un nuovo protagonista.



Tra le scelte di questo rifacimento di cui è uscito poche ore fa il trailer, la più particolare sembra essere quella legata al regista. Eli Roth si trova ad affrontare il suo primo film interamente slegato dal genere horror dopo titoli come Hostel, Cabin Fever e The Green Inferno su tutti. Il Giustiziere della Notte è un thriller poliziesco, una tipologia di film non ancora sperimentata dal cineasta statunitense. La decisione di affidare a lui la regia dopo anni di rimbalzi, da Sylvester Stallone a Joe Carnahan, sembra comunque interessante e potrebbe regalare un approccio diverso dal solito.

A sembrare più classica è la scelta del protagonista: Bruce Willis è sicuramente un attore diverso da Charles Bronson ma ne condivide gli aspetti 'da duro' e la recitazione tutta d'un pezzo. Potrebbe essere una scelta vincente, anche grazie ad un cast che comprende interpreti affidabili come Vincent d'Onofrio ed Elisabeth Shue.

Particolare importante è il cambiamento di location: dall'alternanza New York-Los Angeles dei primi film e l'incursione canadese dell'ultimo capitolo si passa a Chicago. Ancora ignota è la data d'uscita nei cinema italiani. Anche voi aspettate con ansia il ritorno del Giustiziere della Notte? O senza Charles Bronson non sarà più la stessa cosa?