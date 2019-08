Al D23 un primo sguardo al personaggio di David Harbour in Black Widow

Disney non ha risparmiato bombe a tema Marvel durante questo D23, durante il quale è stato prevedibilmente portato a termine il racconto di quella che sarà l'ormai imminente Fase 4 del Marvel Cinematic Universe, di cui Black Widow è uno dei tasselli più attesi.

Durante l'evento sono stati mostrati vari footage del film con Scarlett Johansson, alcuni già visti, altri inediti. Proprio in uno di questi ultimi, che parte a razzo con una scena di combattimento tra Nastasha e Yelena (Florecne Pugh), i fortunati presenti in sala hanno potuto dare un primo sguardo al personaggio di David Harbour.

L'attore, al suo debutto nel Marvel Cinematic Universe, si presenta col nome di Alexei (involontario easter egg per i fan di Stranger Things?) e con l'imponente barba con la quale lo vediamo ormai da tempo. Harbour sarà quindi chiamato a ricoprire il ruolo del Guardiano Rosso, corrispettivo sovietico di Captain America, come conferma il costume che gli vediamo indossare nel trailer (una copia praticamente identica, ma in rosso, di quello del buon Steve Rogers).

Non solo David Harbour, comunque: nelle nuove immagini arrivate dal set di Black Widow abbiamo potuto ammirare il nuovo costume indossato da Scarlett Johansson. L'attrice di Natasha Romanoff, per la cronaca, si è affermata per il secondo anno consecutivo come la più pagata al mondo.