D23: la reunion di Robert Downey Jr. e Jon Favreau come nuove Disney Legends

Prima di annunciare ufficialmente tutte le novità di Disney+ al D23 Expo si è tenuta la ormai classica cerimonia che ha onorato le nuove Disney Legends, i membri che sono entrati a far parte della speciale "Hall of Fame" della casa di Topolino.

Oltre ad importanti figure legate al mondo Disney come Hans Zimmer, James Earl Jones e Kenny Ortega, la serata è servita anche da speciale celebrazione della Infinity Saga del Marvel Cinematic Universe con il riconoscimento a Robert Downey Jr., apparso per l'ultima volta nei panni di Iron Man nel film record di incassi Avengers: Endgame.

L'interprete di Tony Stark, come potete vedere in calce alla notizia, è poi apparso in una speciale reunion con Jon Favreau, anche lui onorato come Disney Legends: oltre ad aver diretto il primo Iron Man, infatti, il regista è diventato un vero e proprio volto rappresentativo della Casa di Topolino avendo realizzato anche due remake dei classici animati (Il Libro della Giungla, Il Re Leone) e la prima serie di Star Wars, The Mandalorian.

Favreau è stato già confermato come regista del sequel de Il Libro della Giungla e come showrunner della seconda stagione serie con Pedro Pascal. Per saperne di più date un'occhiata al trailer ufficiale di The Mandalorian, in arrivo su Disney+ il 12 novembre insieme al debutto della piattaforma. Qui trovate invece le ultime novità sul catalogo di Disney+.