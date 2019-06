D23 2019, tutte le date ufficiali: la Disney svelerà il futuro del MCU ad agosto?

Quasi a voler rispondere ai recenti leak sulla Fase 4 del MCU, la Disney ha ufficializzato le date e soprattutto i panel del prossimo D23, che si terrà a fine agosto ad Anaheim, California.

Durante l'evento è possibile che i Marvel Studios presentino ufficialmente i film della misteriosa e chiacchierata Fase 4, svelando finalmente i piani per il futuro del Marvel Cinematic Universe.

Si parte venerdì 23 agosto con la cerimonia dei Disney Legends Awards, seguita nel corso della giornata da una presentazione del servizio di streaming di Disney+. Sabato 24 sarà completamente dedicato alle IP del grande schermo Disney, come Pixar, Marvel Studios e Star Wars. L'ultimo giorno della fiera, domenica 25, sarà incentrato su tutto ciò che riguarda i vari parchi Disneyland.

Qui sotto il programma nel dettaglio:

Venerdì 23 agosto. La cerimonia dei premi Disney Legends avrà luogo alle 10:30 e sarà presentata dal presidente e amministratore delegato della Disney, Bob Iger. L'evento onorerà gli artisti visionari che hanno contribuito in maniera significativa all’eredità Disney. I premi andranno a: Wing Chao, Robert Downey Jr., Jon Favreau, James Earl Jones, Bette Midler, Kenny Ortega, Barnette Ricci, Robin Roberts, Diane Sawyer, Ming-Na Wen e Hans Zimmer.

Venerdì 23 (15:30): presentazione ufficiale dell’attesissimo servizio di streaming Disney+, con un first look ai contenuti originali come Lilly e il Vagabondo, The Mandalorian, High School Musical: The Musical: The Series, e molti altri.

Sabato 24 (10:00): i Walt Disney Studios presenteranno un dietro le quinte per i film in uscita con un first look per i nuovi film Pixar, Star Wars e Marvel Studios. Come sempre, i partecipanti saranno deliziati da filmati esclusivi, illustri ospiti a sorpresa e altro ancora.

Domenica 25 agosto (10:30): focus sui parchi Disneyland, inclusi i piani di trasformazione per Epcot al Walt Disney World Resort in Florida.

Per maggiori dettagli sulla fiera, o per acquistare i biglietti, è possibile visitare D23Expo.com.

Cosa ne pensate? Anche i Marvel Studios salteranno il San Diego Comic-Con (che si terrà a luglio) imitando la decisione della Warner Bros. di non presentare alcun film futuro con un panel dedicato nella famosa Sala H?

Kevin Feige aveva garantito che la Fase 4 del MCU sarebbe stata svelata dopo l'uscita di Far From Home, e magari essendo il ComicCon abbastanza a ridosso del film di Jon Watts è possibile che la compagnia abbia preferito rimandare l'appuntamento ad agosto. Come sempre, vi terremo aggiornati.