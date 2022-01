Cyrano, il nuovo trailer in italiano annuncia la data d'uscita del film di Joe Wright

Eagle Pictures ha pubblicato il nuovo trailer doppiato in italiano del film di Joe Wright, Cyrano, rilettura cinematografica di uno dei più celebri e travolgenti triangoli amorosi della letteratura, con protagonisti Peter Dinklage e Haley Bennett. Insieme al trailer è stata annunciata ufficialmente la data d'uscita nelle sale italiane.

Il film di Joe Wright, regista affezionato alle trasposizioni di classici letterari (Anna Karenina, Orgoglio e pregiudizio) sarà distribuito dal 3 marzo.

Cyrano è tratto dal celebre testo teatrale di fine '800 scritto da Edmond Rostand. Il cast principale è composto dalla pluripremiata star di Game of Thrones, Peter Dinklage, nel ruolo di Cyrano, il protagonista, e da Haley Bennett (I magnifici 7, Le strade del male), nei panni del suo inarrivabile amore, Rossana.



Dopo il successo ottenuto alla Festa del Cinema di Roma, Cyrano è pronto ad incantare il pubblico grazie alle magistrali performance dei protagonisti e alla colonna sonora curata dalla band indie-rock americana The National - che di recente hanno spiegato il modo in cui hanno lavorato sulle musiche di Cyrano - con scenografie ricreate alla perfezione e location italiane, più precisamente siciliane.



"Avevo le idee chiare su come realizzare il film. Bisognava creare la nostra 'bolla' sull'isola di Sicilia, girare i primi tre atti in una città barocca del tardo XVII secolo chiamata Noto, e sfruttare ogni angolo di quel posto incredibile" ha dichiarato Wright. Inoltre, secondo Wright, cambiare la questione del naso di Cyrano l'ha reso più moderno. Tra gli italiani che hanno preso parte alla lavorazione citiamo Massimo Cantini Parrini, costume designer fiorentino in grado di dare "identità" e "voce" ad ogni singola veste, indumento o uniforme attraverso una selezione attenta, appassionata e minuziosa di ogni singolo tessuto.

Il cast è completato da Kelvin Harrison Jr., Bashir Salahuddin e Ben Mendelsohn. Prodotto da MGM e Working Title Films, Cyrano arriverà nelle sale italiane grazie a Eagle Pictures.