Cyrano, i the National: 'Ecco come abbiamo lavorato sulle musiche del film'

Arriverà molto presto nelle nostre sale un nuovo musical diretto da Joe Wright, Cryrano, ispirato al personaggio di Cyrano de Bergerac. Bryce e Aaron Dessner, i chitarristi e polistrumentisti dei The National, hanno realizzato le musiche del film, trovandosi davanti a una nuova sfida. I due hanno parlato in un'intervista di come hanno lavorato.

Nessuno si sarebbe mai aspettato che gli autori di colonne sonore elettroniche per film come The Revenant, The Two Popes e C'mon , C'mon potessero mai creare un inno di Broadway. E invece ci sono riusciti nella produzione off-Broadway del 2019 adattata e diretta da Erica Schmidt. La regista voleva aggiornare i lunghi e poetici monologhi della commedia tradizionale creando una musica che potesse fondersi con il dialogo. E così è stato.

"Chi avrebbe mai creduto che una canzone come Fake Empire potesse diventare un inno che migliaia di persone avrebbero cantato? Non c'è nessun ritornello imponente. Lo abbiamo fatto per tutta la carriera", ha detto Bryce Dessner ai microfoni di TheWrap. "Ma in Cyrano è tutta un'altra storia. Le canzoni si intrecciano dentro e fuori dal dialogo, non sono i grandi momenti di espressione". La band ha aggiunto che Wherever I Fall è una delle "canzoni più forti che abbiamo scritto nella nostra carriera" e una canzone "senza tempo" che non avrebbero mai scritto se non per Cyran".

La sfida più grande, secondo loro, è stata per la canzone Every Letter, dove i tre protagonisti cantano pur non essendo nella stessa stanza. Qui il registro baritonale di Dinklage suona molto vicino a quello del cantante dei The National, Matt Berninger, cosa che ha facilitato in fase di scrittura.

Siete curiosi di vedere il film? Dovrete pazientare ancora un po', perché arriverà in sala il 22 Gennaio. Intanto ecco il trailer di Cyrano!