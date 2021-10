Cyrano, Peter Dinklage nel trailer del nuovo film diretto da Joe Wright

Eagle Pictures ha pubblicato il primo trailer di Cyrano, il nuovo film diretto da Joe Wright (Anna Karenina, Pan, L'ora più buia) e interpretato da Peter Dinklage nel ruolo del protagonista, Cyrano de Bergerac. L'opera è tratta dalla celebre commedia di Edmond Rostand, Cyrano de Bergerac. In Italia arriverà il 22 gennaio 2022.

Secondo quanto riporta Eagle Pictures:"In Cyrano il pluripremiato regista Joe Wright trascina gli spettatori in una sinfonia di emozioni attraverso la musica, il romanticismo e la bellezza, rileggendo in chiave cinematografica la storia senza tempo di uno dei più celebri e travolgenti triangoli amorosi di tutti i tempi. Un uomo all'avanguardia rispetto alla sua epoca, Cyrano de Bergerac (Peter Dinklage), incanta il pubblico sia con brillanti giochi di parole nelle sfide verbali che con la sua abilità con la spada nei duelli. Cyrano non ha avuto il coraggio di dichiarare i suoi sentimenti alla splendida Roxanne (Haley Bennett), convinto che il suo aspetto fisico non lo renda degno dell'amore della sua cara amica. Lei però si è innamorata a prima vista di Christian (Kelvin Harrison)... ".



Il cast del film è composto da Peter Dinklage, Haley Bennett, Ben Mendelsohn, Brian Tyree Henry e Kelvin Harrison Jr.

Cyrano è stato presentato in anteprima al Telluride Film Festival ad inizio settembre. In precedenza erano state pubblicate alcune foto dal set di Cyrano.



Le riprese del film sono avvenute in Sicilia nel corso della pandemia di COVID-19. Per quanto riguarda Joe Wright, su Everyeye potete recuperare la nostra recensione di La donna alla finestra, il suo ultimo film.