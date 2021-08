Cyrano, Peter Dinklage e Haley Bennet nelle prime foto del musical di Joe Wright

È arrivato in rete un primo sguardo ufficiale al nuovo film di Joe Wright, Cyrano, adattamento dell'omonimo musical di Erica Schmidt (che firma la sceneggiatura) liberamente ispirato a sua volta alla celebre commedia teatrale Cyrano de Bergerac del 1987.

Con protagonisti Peter Dinklage, Haley Bennett e Kelvin Harris Jr., il film è incentrato sul triangolo amoroso tra un ufficiale dell'esercito francese di nome Cyrano (Dinklage), una bella donna di nome Roxanne (Bennet) e un nuovo cadetto di bell'aspetto di nome Christian (Harrison Jr.). Cyrano è profondamente innamorato di Roxanne, ma pensa che non verrà mai ricambiato per via del suo aspetto fisica. Dunque, quando lei gli confida di essere innamorata di Christian, Cyrano, da abile paroliere qual è, aiuta quest'ultimo a corteggiarla scrivendo delle lettere da inviare alla donna.

Il cast include anche Ben Mendelsohn e Bashia Salahud-din (Top Fun: Maverick). La musica e i testi della canzoni portano la firma della band indie rock The National. Aaron Dessner e Bryce Dessner si sono occupati della musica, mente il cantante Matt Beringer ha realizzato i testi. Potete trovare le foto (via Vanity Fair) in calce alla news.

L'uscita del film è fissata al 25 dicembre 2021.

Cosa ne pensate di queste prime immagini? Fatecelo sapere nei commenti. Vi ricordiamo che Joe Wright è il regista dietro l'acclamato L'ora più buia con Gart Oldman.