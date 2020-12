Cynthia Erivo sarà una principessa nigeriana nel biopic prodotto da Benedict Cumberbatch

Cynthia Erivo sarà la protagonista di un film biografico sulla vera storia di Sara Bonetta Forbes, una principessa africana che nel 1850 fu offerta in 'dono' alla regina Vittoria e divenne la sua figlioccia. Il film, attualmente senza titolo, verrà prodotto da Benedict Cumberbatch nonché finanziato da BBC Films. Erivo sarà co-produttrice.

Il biopic è basato su At Her Majesty's Request, una biografia scritta da Walter Dean Myers, che racconta come una principessa della tribù degli Egbado dell'Africa occidentale (ora Yewa), del popolo Yoruba, rimase orfana e venne poi venduta come schiava prima che il capitano inglese Frederick E. Forbes della Royal Navy britannica decise di portarla in Inghilterra per offrirla alla regina.



Forbes Bonetta nacque originariamente con il nome di Omoba Aina e divenne schiava a soli 5 anni alla corte del re Ghezo del regno di Dahomey. Fu presa nel 1850 e ribattezzata Sara Bonetta Forbes, come il nome della nave inglese sulla quale era in viaggio il capitano, Bonetta, e come il cognome dello stesso ufficiale britannico, Forbes.

Cynthia Erivo è stata candidata due volte all'Oscar per il film Harriet, nel quale ha recitato nel ruolo di Harriet Tubman, sia come miglior attrice protagonista sia per la miglior canzone originale. L'attrice ha recitato anche nella serie The Outsider e prossimamente la vedremo in Chaos Walking e in un progetto di Amblin, Carrier, basato su un podcast fantascientifico. Erivo interpreterà Aretha Franklin nella prossima stagione di Genius oltre a partecipare a Talent Show per Universal.



