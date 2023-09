Cyberpunk al cinema: 5 attori perfetti per un film live-action dal videogame

Cyberpunk 2077 ha degli attori dal suo lato e questo potrebbe già essere un primo passo per un live-action con i fiocchi: l'uscita dell'espansione Phantom Liberty ha visto Idris Elba unirsi al cast del gioco che vanta già Keany Reeves tra i personaggi più amati. Le premesse ci sono tutte tra ambientazioni e personaggi per un lungometraggio!

Proprio come nel caso di Five Nights at Freddy's, altro videogioco appena adattato cinematograficamente, anche Cyberpunk 2077 ha le atmosfere giuste per un live-action e se già vi state chiedendo chi potrebbe far parte del cast ecco alcuni suggerimenti:

Johnny Silverhand-Keanu Reeves

Partiamo dalla casting più scontato: Keanu Reeves che da le fattezze a Johnny Silverhand già da anni. Con l'attore già coinvolto in Cyberpunk 2077 non dovrebbe essere difficile ingaggiare proprio Reeves che dopo la versione in digitale potrebbe davvero vestire i panni di Johnny Silverhand.

Jackie Wells-Dave Bautista

Compagno di V, è proprio Jackie Wells che dal prologo avvia la storia di Cyberpunk 2077: date le sue passate performance anche in ruolo caratterialmente simile come quello di Dave Bautista come Drax in Guardiani della Galassia, l'attore potrebbe rivelarsi un'ottima scelta come Jackie Wells.

V - Hailee Steinfeld

Se qualora si decidesse di appoggiare più V al femminile Hailee Steinfeld potrebbe facilmente ottenere questo ruolo in un possibile live-action in quanto ha già mostrato molto di essere un eroe affidabile come Gwen Stacy nella saga di Spider-Verse anche se con Spider-Man: Across the Spider-Verse, Steinfeld sente di aver chiuso un cerchio. Tuttavia, la versione di V al femminile è audace e senza paura sebbene dalla psicologica complessa e potrebbe rappresentare una sfida perfetta per l'attrice.

V - Jon Bernthal

Se invece l'adattamento live-action fosse più orientato a V maschile, l'attore da proporre è Jon Bernthal e sebbene forse non sia necessario spiegare il perché possiamo dire che Bernthal che è The Punisher ha mostrato sfumature taglienti e aggressive proprio come la versione maschile di V.

Panam Palmer-Tristin Mays

Tristin Mays vanta una straordinaria somiglianza con Panam Palmer: chi non sceglierebbe l'attrice per un ruolo così affascinante? Soprattutto perché é proprio Tristin Mays a interpretare Panam Palmer nel gioco e dunque, come Keanu Reeves, chi meglio di lei per interpretare una donna ricca di azione?

I nomi che abbiamo appena scritto sono semplici supposizioni in quanto non si è mai parlato concretamente di un'adattamento live-action di Cyberpunk 2077 ma mai dire mai!