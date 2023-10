Cyberpunk 2077, i successi di Anonymous Content: ecco perché il live-action è al sicuro

Come vi abbiamo raccontato in questi giorni, CD Projekt RED svilupperà il live-action di Cyberpunk 2077 insieme alla nota casa di produzione Anonymous Content: scopriamo insieme la storia della società e perché con loro il progetto di Cyberpunk potrebbe essere al sicuro.

Anonymous Content è una società di media globale indipendente nota per la produzione di serie vincitrici di Emmy come True Detective e Mr. Robot, nonché di film vincitori di premi Oscar tra cui The Revenant e Spotlight. Nell'ambito della collaborazione, CD PROJEKT RED sta lavorando direttamente con il capo della televisione di Anonymous Content Studios Garret Kemble, il direttore dello sviluppo Ryan Schwartz e il direttore creativo David Levine, un veterano del settore che in precedenza è stato vicepresidente esecutivo di HBO e co-responsabile del settore fiction per oltre 10 anni, dove ha supervisionato la produzione di serie come True Detective, Westworld e True Blood, ed è stato coinvolto anche nella realizzazione delle prime stagioni di Game of Thrones.

Le serie attuali degli AC Studios includono Saint X diretto da Dee Rees, Shantaram con Charlie Hunnam, The Last Days of Ptolemy Gray con Samuel L. Jackson e Dominique Fishback, così come la seconda stagione di Random Acts of Flyness. Le prossime serie includono la quarta stagione di True Detective con Jodie Foster, Time Bandits di Taika Waititi e anche Disclaimer di Alfonso Cuarón, con Cate Blanchett e Kevin Kline, e Savant, con Jessica Chastain.

