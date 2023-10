Cyberpunk 2077, nel live-action ci sarà anche Keanu Reeves?

Ora che il live-action di Cyberpunk 2077 è definitivamente al sicuro, gli appassionati sono liberi di correre con la fantasia. Al riguardo, una domanda sorge spontanea: nel cast ci sarà anche Keanu Reeves? Ecco cosa sappiamo?

Al momento non sappiamo ancora se il celebre attore tornerà a interpretare Johnny Silverhand, ma a rassicurarci è che, in passato, l'ipotesi è stata presa in grande considerazione. Altrettanto ignota è la possibilità che Netflix – la quale detiene ancora i diritti di The Witcher – venga coinvolta nell'adattamento.

Al momento il progetto è soltanto "in una fase iniziale dello sviluppo", ma il coinvolgimento di CD Projekt Red (il creatore di True Detective, Mr. Robot, The Revenant e Spotligh) lascia ben sperare. Queste sono state le parole dello studio: il live-action sarà "una storia nuova di zecca ambientata nel mondo narrativo di Cyberpunk 2077". Altrettanto "speranzoso" è il contributo del direttore creativo David Levine, a cui vengono ricondotti True Detective, Westworld, True Blood e Game of Thrones. Il primo annuncio di un live action su Cyberpunk 2077 rimane sul vago.

Nell'attesa, Keanu Reeves ritorna nel DLC Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, un nuovo videogioco spy-thriller ambientato nel pericoloso distretto di Dogtown. V viene contattato da una voce misteriosa, un certo Song So mi, e riceve l'offerta di una possibile cura... a patto che lui salvi il presidente, il cui shuttle rischia di essere abbattuto.

E voi cosa ne pensate? Il live-action del celebre videogioco comprenderà l'altrettanto celebre attore, oppure sarà un nulla di fatto? Fatecelo sapere nei commenti!