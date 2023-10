Cyberpunk 2077, cosa sappiamo sul live-action: sarà un film o una serie tv?

CD Projekt Red ha stupito I fan annunciando il live-action di Cyberpunk 2077, videogioco cult ambientato in un suggestivo mondo fantascientifico tratto esplicitamente dai maggiori successi di genere di Hollywood.

Cosa sappiamo ad oggi sul live-action di Cyberpunk 2077? Sarà una serie tv o film? La storia adatterà quella del videogame e vedrà il ritorno di Keanu Reeves e Idris Elba, protagonisti del gioco originale e della recente espansione Phantom Liberty, oppure racconterà una trama originale ambientata nello stesso mondo del videogame?

Al momento, CD Projekt Red ha svelato pochissimi dettagli nel comunicato stampa arrivato nella nostra casella postale, specificando che il nuovo progetto è in una fase di sviluppo iniziale ed è attualmente iniziata la ricerca di uno sceneggiatore. Possiamo però confermarvi che l'idea è quella di creare una storia tutta nuova ambientata nel mondo di Cyberpunk 2077, dunque non aspettatevi un semplice adattamento del videogame originale. Il franchise continua a crescere, dopo il successo della serie tv di Netflix Cyberpunk Edgerunners, ma al momento non è dato sapere se il nuovo progetto sarà un film o una serie: considerato però che il comunicato fornito alla stampa sottolinea soprattutto i successi di Anonymous in ambito televisivo, è lecito aspettarsi una storia per il piccolo schermo.

Garrett Kemble, David Levine, Ryan Schwartz e Bard Dorros produrranno per conto di Anonymous Content insieme a Charlie Scully, e il progetto sarà sviluppato in stretta collaborazione con il team creativo di Cyberpunk 2077. Maggiori informazioni sul progetto saranno rese disponibili man mano che la partnership tra Anonymous Content e CD PROJEKT RED progredirà.