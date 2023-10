Cyberpunk 2077, arriva il film live-action! L'annuncio di CD Projekt Red!

Le potenzialità narrative e cinematografiche di Cyberpunk 2077 non sono mai state messe in dubbio, e d'altronde i ragazzi di CD Projekt Red sono sempre stati consapevoli di essere una garanzia in tal senso, come dimostra l'annuncio diffuso in queste ore con il quale la software house ha mandato in fibrillazione i fan del gioco con Keanu Reeves.

Sul sito ufficiale di CD Projekt Red è infatti apparso poco fa un comunicato con il quale i creatori di The Witcher hanno annunciato di aver concluso un accordo con Anonymous Content per la realizzazione di un progetto live-action destinato al grande schermo e ambientato proprio nell'universo narrativo di Cyberpunk 2077.

Il nome di Anonymous Content è ben noto al mondo dell'intrattenimento: come specificato nell'annuncio stesso, la casa di produzione ha infatti all'attivo serie come la quarta stagione di True Detective, Shantaram, ma anche il remake di Time Bandits firmato Taika Waititi e Disclaimer di Alfonso Cuaron.

Un curriculum di tutto rispetto per una casa di produzione che ha deciso di accettare una sfida davvero niente male: i rischi, in questi casi, sono sempre alti, ma il materiale per far bene c'è davvero tutto! Vediamo quando arriveranno aggiornamenti su cast e dettagli del progetto: fino ad allora, ecco quali film dovreste guardare per prepararvi al live-action di Cyberpunk 2077.