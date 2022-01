Jake Gyllenhaal torna al thriller: scoprite il nuovo film Cut and Run

La star Jake Gyllenhaal sarà il protagonista e produttore di Cut and Run, un nuovo thriller scritto da John Glenn e prodotto da Nine Stories, di proprietà dell'attore, in collaborazione con New Republic Pictures, con la quale lavorerà anche per Oblivion Song, adattamento della graphic novel di Robert Kirkman.

Cut and Run racconta la storia di alcuni ladri che si avvalgono di motoscafi per rapinare lussuosi yacht. La svolta si concretizza quando i ladri s'imbattono nello yacht di persone sbagliate, che innescheranno un pericoloso circolo di guai.



Jake Gyllenhaal da diversi anni si è affermato come uno degli attori maggiormente ricercati del panorama cinematografico hollywoodiano, nel quale ha debuttato da giovanissimo. Gyllenhaal è stato candidato all'Oscar e ai Golden Globe per film come I segreti di Brokeback Mountain e Lo sciacallo - Nightcrawler.

Fratello di Maggie Gyllenhaal, Jake ha lavorato con alcuni dei più grandi registi di Hollywood come Steven Spielberg, Tony Scott e M. Night Shyamalan. Nel prossimo futuro sarà protagonista di Prophet, prodotto da Studio 8.



Tra i prossimi titoli in uscita, Gyllenhaal sarà in Ambulance, il nuovo film di Michael Bay, al fianco di Yahya Abdul-Mateen II ed Eiza González.

Nel 2021 Jake Gyllenhaal ha recitato in The Guilty, per la regia di Antoine Fuqua. Nel cast del film anche Christina Vidal e Adrian Martinez; l'opera di Fuqua è il remake americano del film danese Il colpevole - The Guilty, diretto da Gustav Möller.