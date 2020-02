Cus and Mike: Anthony Hopkins sarà l'allenatore di Mike Tyson nel biopic

Anthony Hopkins sarà tra i protagonisti di Cus and Mike, film biografico sul leggendario allenatore di Mike Tyson, Cus D'Amato, e di come ha plasmato il più giovane vincitore del titoli dei pesi massimi e uno dei pugili più feroci della sua generazione. Il film sarà un approfondimento sportivo e biografico sul personaggio.

Il film sarà scritto e diretto da Nick Cassavetes, basandosi sulla sceneggiatura originale di Desmond Nakano e sul libro Mike Tyson: Money, Myth, and Betrayal di Montieth Illingworth.

XYZ Films e Patriot Pictures gestiscono le vendite mondiali del progetto all'EFM di Berlino e puntano ad iniziare la produzione in primavera/estate.



Il film racconterà come il duro e carismatico Cus D'Amato sia diventato una figura paterna per l'adolescente ribelle Mike Tyson, che sarebbe poi diventato un rispettato combattente e un personaggio accentratore di polemiche e discussioni. La ricerca per l'attore che interpreterà il giovane Tyson è tuttora in corso.

Cus D'Amato, morto nel 1985, ha formato altri pugili in carriera come Floyd Patterson e José Torres. A lungo ha rappresentato un profilo intrigante per il mondo del cinema. Martin Scorsese e Jamie Foxx stavano provando tempo fa a lavorare ad una versione cinematografica della storia di D'Amato, con Bruce Willis protagonista. George C. Scott l'ha interpretato nel film tv di HBO del 1995, Tyson.

Di recente Anthony Hopkins ha recitato in I due papi, ottenendo la candidatura al premio Oscar, e nel film presentato al Sundance, The Father.

Nick Cassavetes ha dichiarato:"Questo è uno scenario da sogno per me. Un'opportunità per lavorare con Sir Anthony Hopkins in un film su due dei miei eroi di tutti i tempi, Cus D'Amato e Mike Tyson".

