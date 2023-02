Il curioso caso di Benjamin Button: quanto tempo ci è voluto per 'invecchiare' Brad Pitt?

Il curioso caso di Benjamin Button è uno dei film che hanno segnato maggiormente gli anni 2000 e fatto evolvere in maniera impressionante l'utilizzo del trucco prostetico al cinema. La pellicola, basata sulla storia di un uomo che nasce anziano e muore bambino, ha costretto Brad Pitt a enormi sforzi.

Primo tra tutti quello di passare ben 5 ore al giorno al trucco per "costruire" il volto del protagonista. In particolare all'inizio, dove Button è anziano, l'invecchiamento in prostetico di Pitt è tra i meglio curati degli ultimi anni e questo, sicuramente, ha portato ad un dispendio di tempo e di pazienza non indifferente. Nonostante sia passato tantissimo tempo rimane comunque uno dei migliori esempi di utilizzo del trucco a fini cinematografici per raccontare al meglio una storia.

Ovviamente, come tutte le tecniche, anche quella del trucco ha subito considerevoli evoluzioni. Se sta diventando sempre più un'abitudine ricorrere alla CGI, in particolare in casi di estremi ringiovanimenti, in alcuni casi si continua a preferire un lavoro più tradizionale. Questo è ciò che è successo anche sul set di The Whale dove Brendan Fraser ha svelato i segreti del trucco prostetico dietro il suo personaggio parlando persino di aver indossato una tuta di 135 chili per rassomigliare alla fisicità del protagonista.

Un altro caso di eccellente trucco prostetico è stato sicuramente Wonder e il modo in cui le protesi veniva applicate al protagonista Jacob Tremblay. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!