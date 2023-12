Il curioso caso di Benjamin Button, perchè Brad Pitt è l'attore 'preferito' di Fincher?

Nel corso della propria carriera tanti registi decidono di contornarsi di attori che definiscono "fidati" e che secondo loro riescono ad incarnare al meglio i sentimenti che vogliono trasmettere. Ciò riguarda, ovviamente, anche il rapporto che negli anni si è instaurato tra Brad Pitt e David Fincher.

Ne Il curioso caso di Benjamin Button il regista ha dimostrato, all'ennesima potenza, quanto apprezzi il lavoro di Brad Pitt e il suo modo di approcciarsi ai personaggi. Oltre alla profonda amicizia che lega entrambi da diverso tempo, il divo è stato protagonista di ben tre film di David Fincher, tutti che, per un motivo o per un altro hanno cambiato la carriera di Brad Pitt e il modo in cui è stato universalmente riconosciuto il talento dell'attore.

Oltre ad aver passato ore al trucco per essere trasformato in Benjamin Button, l'attore durante la sua collaborazione con David Fincher ha sempre dimostrato le sue enormi capacità di interprete. Il curioso caso di Benjamin Button, i due hanno avuto modo di collaborare anche in Se7ven e Fight Club pellicole che hanno forgiato l'immagine di Brad Pitt come attore nella Hollywood moderna. Le tre collaborazioni hanno avuto una grandissima importanza nella carriera di entrambi.

Se vi va di scoprire qualcosa in più sulla pellicola, vi consigliamo la nostra recensione de Il curioso caso di Benjamin Button. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!