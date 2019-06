Il curioso cambiamento di Korg in Avengers: Endgame

Interpretato da Taika Waititi, Korg è diventato uno dei personaggi di contorno più amati dai fan del MCU già con Thor: Ragnarok, in cui a volte riusciva a rubare la scena al protagonista. Insieme a Miek, è tornato anche in Avengers: Endgame con un esilarante cameo.

E come ha notato l’utente AmazingSpdrman1 su Reddit, anche Korg è diventato pigro e trasandato come l’ormai celebre Fat Thor di Chris Hemsworth: nell’immagine che ha postato, infatti, si notano chiazze di muschio sulle gambe e sulle braccia, mentre Miek gli fa compagnia reggendo ben tre fette di pizza.

La didascalia recita: “In Endgame, si può notare che Korg ha del muschio che si è formato sulle sue rocce che non c’era in Ragnarok, e questo mostra come sono diventate disgustose le vite dei ragazzi”.

Dopo il successo di Ragnarok, il presidente della Marvel Studios, Kevin Feige, aveva promesso che Korg e Miek sarebbero stati più presenti nel Marvel Cinematic Universe. Il loro cameo in Avengers: Endgame, quindi, non sarà certo l’ultimo. Se ci sarà un quarto film dedicato a Thor, probabilmente li rivedremo anche allora. Anche Chris Hemsworth recentemente ha dichiarato che gli piacerebbe tornare a vestire i panni del Dio del Tuono, quindi chissà che non arrivino presto novità interessanti in tal senso.