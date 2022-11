La curiosa storia dei 2 film gemelli su Katia e Maurice Krafft, da Disney+ a Werner Herzog

Oggi vi parliamo dei due famosi vulcanologi Katie e Maurice Krafft, morti a causa di una colata piroclastica durante l'eruzione del monte Unzen in Giappone, il 3 giugno 1991: più precisamente, vi presentiamo i due 'film gemelli' dedicati alla coppia, distribuiti entrambi nel 2022.

Il primo è Fire of Love, ora disponibile su Disney Plus, prodotto da National Geographic e diretto dall'esordiente Sara Dosa, documentario che racconta la storia di due scienziati francesi tra gli anni '70 e gli anni '80; il secondo è The Fire Within di Werner Herzog, gigante del cinema mondiale che ha da sempre accompagnato i suoi lungometraggi di finzione con una ricchissima produzione nel campo del documentario, spesso e volentieri spettacolare e ambiziosa tanto quanto quella sceneggiata.

Entrambi film si nutrono dell'archivio delle vere immagini filmate da Katie e Maurice Krafft, sequenze (letteralmente) esplosive che mostrano i vulcani come non sono mai stati mostrati, tra impressionanti eruzioni e colate laviche micidiali. Per capire rapidamente le differenze tra le due opere, emblematici sono i titoli: il film di Sara Dosa pone infatti l'accento sulla storia d'amore dei due vulcanologi, mentre quello di Herzog - che ritrova nei Krafft due eroi tipicamente 'herzoghiani', nella loro affascinante (e purtroppo mortale) follia - assume i tratti di una liturgia in onore degli avventurieri defunti, con un il solito lirismo poetico indimenticabile che contraddistingue i documentari dell'autore tedesco (come il recente Nomad dedicato a Bruce Chatwin); non a caso il titolo completo è The Fire Within: A Requiem for Katia and Maurice Krafft, e dopo essere stato presentato a Doclisboa 2022 molto presto lo vedremo anche al Torino Film Festival.

Fire of Love invece, lo ripetiamo, fa parte dell'offerta di Disney Plus per novembre 2022.