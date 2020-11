Il cuore grande di The Rock: l'attore dona le nuove Xbox agli ospedali

A vent'anni dalla loro prima collaborazione all'epoca della prima Xbox lanciata sul mercato da Microsoft, la società e Dwayne "The Rock" Johnson ha stretto una nuova partnership stavolta per un'azione di beneficenza rivolta ai bambini ricoverati in ospedale e dove saranno donate alcune console dell'ultima serie di Xbox.

Microsoft ha infatti stretto una collaborazione con Gamers Outreach per donare a circa venti ospedali pediatrici sparsi per la nazione una serie di Xbox serie X provviste di apparecchiatura portatile e montabile facilmente di Gamers Outreach Karts anche noto come GO Karts per tutti quei bambini impossibilitati a lasciare la stanza in cui sono ricoverati.

Questa serie di Xbox conterrà anche l'iconico logo di The Rock, il Brahma Bull, rappresentante forza, resilienza, cuore e potenza e queste includeranno anche un personale messaggio dell'attore ed ex-wrestler professionista: "Continuate a sorridere e a divertirvi. Con amore, Dwayne “The Rock” Johnson". Johnson ha annunciato questa collaborazione direttamente sul suo profilo Instagram in un video in cui mostra anche la nuova Xbox Serie X con il suo logo stampato sopra e la sua firma.

Le console faranno felici oltre 50mila bambini ricoverati e saranno distribuite in questi ospedali: Children’s Healthcare of Atlanta, Children’s Hospital Colorado, Children’s Hospital Los Angeles, Children’s Hospital Orange County, Children’s Hospital St. Louis, Children’s Wisconsin, C.S. Mott Children’s Hospital, Dell Children’s Medical Center, Franciscan Hospital for Children, Joe DiMaggio Children’s Hospital, Methodist Children’s Hospital, Mount Sinai Kravis Children’s, MUSC Children’s Health, Nicklaus Children’s Hospital, Riley Hospital for Children, Seattle Children’s Hospital, Shriners Hospitals for Children – Northern CA, Texas Children’s Hospital, UCSF Benioff Children’s Hospital e UNM Children’s Hospital.

The Rock ha da poco terminato le riprese di Red Notice, che lo vedrà al fianco di Ryan Reynolds e Gal Gadot, il tutto per Netflix. Recentemente si è schierato favore di Joe Biden alle ultime presidenziali.