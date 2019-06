Cuffie, zaino e passaporto alla mano per Spider-Man nel nuovo banner di Far From Home

L'uscita dell'attesissimo Spider-Man: Far From Home è importante per due ragioni: è la fine della Fase 3 del Marvel Cinematic Universe, dove si tireranno le fila degli eventi di Avengers: Endgame e dove Peter dovrà raccogliere un'importante eredità, e perché dopo l'uscita del film i Marvel Studios parleranno finalmente della Fase 4.

Non manca ormai molto, comunque, anche se bisognerà aspettare ancora una ventina di giorni per vedere in sala il film con Tom Holland e Jon Watts, che si presenta oggi in un nuovo banner promozionale diffuso online dalla campagna marketing del cinecomic Sony - Marvel Studios. E tra i tanti poster usciti (escluso il primo teaser poster) lo ammettiamo: è decisamente il migliore, in linea con lo spirito del primo Spider-Man: Homecoming e anche pensato a dovere per essere spensierato quanto basta per raccontare una gita in Europa con i compagni di classe.



Come sappiamo, comunque, Spider-Man: Far From Home non sarà soltanto questo, visto che nel film saranno introdotti il Multiverso Marvel e Mysterio, quest'ultimo interpretato da Jake Gyllenhaal, che nel sequel sarà però un alleato del nostro eroe contro la terribile minaccia degli Elementali (Spider-Man e Mysterio si sostengono a vicenda nella nuova clip).



Il cinecomic uscirà nelle sale italiane il prossimo 10 luglio.