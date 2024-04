Cuckoo, Hunter Schafer in un resort da incubo nel trailer del nuovo horror

Hunter Schafer è la star dell'horror Cuckoo, il suo primo film da protagonista, diretto da Tilman Singer, e presentato all'ultima edizione del Festival internazionale del Cinema di Berlino. In attesa dell'uscita del film nelle sale USA il 3 maggio, è stato distribuito il trailer che anticipa alcune sequenze del lungometraggio.

In Cuckoo, Hunter Schafer interpreta Gretchen, una ragazza che ottiene più di quanto si aspettasse dopo aver accettato un lavoro da Herr König (Dan Stevens), in un resort sulle Alpi tedesche. Nel trailer, König si rivolge a Gretchen proponendole il lavoro:"Ti piacerebbe venire a lavorare per me al resort?".

In una scena successiva, si vede la protagonista chiedergli:"Perché ci hai portati qui?". Il trailer mostra una escalation tipica dei film horror, con una prima parte piuttosto tranquilla e un'evoluzione misteriosa del contesto nel quale la protagonista si ritrova fino alla violenza finale.

Il regista Tilman Singer ha scritto e diretto il film, presentato anche al SXSW.



Nel cast, oltre a Schafer e Stevens, anche Jessica Henwick, Jan Bluthartdt, Marton Csokas, Greta Fernández e Àstrid Bergès-Frisbey.

Hunter Schafer è conosciuta per il ruolo di Jules Vaughn nella serie drammatica di successo HBO, Euphoria, ed è apparsa in Ballata dell'usignolo e del serpente, con tanto di scollatura da urlo sul red carpet di Hunger Games.

L'attrice ha un calendario ricco di impegni e sarà nel cast anche di Kind of Kindness, previsto in uscita nelle sale USA a giugno, il nuovo film di Yorgos Lanthimos con Emma Stone.

