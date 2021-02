Il cubo: ecco il trailer ufficiale del remake realizzato in Giappone!

Divenuto a tutti gli effetti un film di culto e simbolo di un certo modo di concepire horror e fantascienza alla fine degli anni '90, Cube - Il cubo di Vincenzo Natali è stato l'oggetto di un remake realizzato in Giappone che oggi si mostra in tutta la sua inquietudine nel nuovo teaser trailer ufficiale diffuso in streaming.

Intitolato esattamente come l'originale di Natali, la trama è semplice e anch'essa inalterata: "Un misterioso cubo. 6 uomini e donne sono misteriosamente intrappolati in un Cubo. Non è chiaro dove si trovino, perché sono stati intrappolati e se ci sia o no un'uscita, se riusciranno a sopravvivere o cosa rappresenti la stessa stanza in cui si ritrovano".

Prodotto da Shochiku, il remake è stato diretto da Shimizu Yasuhiko. Si sa che a Hollywood hanno spesso sfruttato le saghe horror nipponiche come accaduto nel caso di The Ring o The Grudge, ma stavolta è accaduto esattamente l'opposto, con un'opera americana/canadese ad essere sfruttata dal mercato giapponese. Il remake vede lo stesso Vincenzo Natali come consulente creativo e Tokuo Koji nei panni di sceneggiatore; nel cast troviamo Suda Masaki, Okada Masaki, Tashiro Hikaru, Saito Takumi e Anne.

Il regista Shimizu Yasuhiko ha così descritto la sua pellicola: "Nessuno può resistere al potente sistema del Cubo. Nel fare questo film, è stato come se fossimo entrati noi stessi nel Cubo, anche perché abbiamo girato l’intero film in un unico posto. Poi abbiamo dovuto confrontarci con noi stessi. Cosa si nasconde nel proprio io più profondo: speranza o disperazione? Presto sarai nel Cubo con noi ma, in effetti, potresti già esserci dentro".

Cube uscirà nei cinema giapponesi il 22 ottobre 2021. Su queste pagine potete leggere la recensione dell'originale Cube - Il cubo.