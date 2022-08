A Cuban Girl's Guide To Tea And Tomorrow, arriva il film: tutti i dettagli

Continua il trend degli adattamenti cinematografici dei romanzi Young Adult del momento, e adesso è il turno di A Cuban Girl’s Guide To Tea And Tomorrow di Laura Taylor Namey, di cui abbiamo già qualche informazione, inclusi i primi membri del cast.

Sia in tv che al cinema si sta rivolgendo sempre più attenzione agli adattamenti di romanzi di successo, e in particolare a quelli con un target di riferimento Young Adult.

E dato che ce ne sono già parecchi a dimostrarne la riuscita ed incoraggiarne un'ulteriore produzione (pensiamo ai film Netflix di To All The Boys e alla serie Amazon The Summer I Turned Pretty, entrambi basati sulle opere di Jenny Han), non sorprende adesso l'annuncio di una trasposizione cinematografica di A Cuban Girl’s Guide to Tea and Tomorrow di Laura Taylor Namey.

La pellicola, prodotta da Ace Entertainment sarà diretta da Katherine Fairfax Wright (Call Me Kuchu) e avrà una sceneggiatura firmata da Khaila Amazan (K-Pops!) e Savion Einstein (Miss Conception).

A Cuban Girl’s Guide To Tea And Tomorrow segue le vicende di Lila Reyes "una giovane ragazza che, dopo la morte della nonna, decide di lasciare temporaneamente la pasticceria cubana di famiglia a Miami e di passare l'estate all'albergo della zia in Inghilterra. Qui si innamorerà della campagna inglese, della cucina fusion e di un certo affascinante commesso del tea shop... Utilizzando il cibo come ponte tra due culture e per guarire il suo cuore".

Maia Reficco (Pretty Little Liars: Original Sin), Kit Connor (Heartstopper) e Kate del Castillo (La Reina del Sur) sono i primi membri del cast ad essere annunciati, sebbene non ne siano stati specificati i ruoli (che tuttavia sembrerebbero essere proprio i principali). Vi terremo aggiornati sulle prossime novità.