Cuba Gooding Jr. torna alla regia di un thriller con Famke Janssen

Cuba Gooding Jr. dirigerà il suo secondo film da regista con la Wudi Pictures, che si occuperà di finanziare il progetto. Gooding ha lavorato già lavorato con lo studio cinese per la sua opera prima, Bayou Caviar, uscito nelle sale all'inizio di quest'anno. Il film, ancora senza titolo, sarà interpretato da Richard Dreyfuss e Famke Janssen.

"Il film sarà un thriller moderno su un uomo di famiglia che, dopo aver vissuto un evento che altera la sua vita, deve trovare il coraggio di raccogliere i pezzi del resto della sua esistenza. In tal modo cambierà il corso degli eventi, non solo per la sua vita ma anche per coloro che lo circondano...compresi quelli che ama" ha spiegato l'attore.

Wudi Pictures ha alle spalle una lunga storia di collaborazione con Disney, con The Dreaming Man, prima produzione in lingua cinese della Casa di Topolino. Si sono occupati inoltre della produzione di Crown Vic, con Thomas Jane e Luke Kleintank.

La produzione del film di Cuba Gooding Jr. inizierà nel 2019. Al momento ulteriori dettagli sul film sono sconosciuti. L'attore e regista, premiato con l'Oscar nel 1997 per l'interpretazione in Jerry Maguire, è nel cast di Life in a year, con Cara Delevingne e Nia Long.

Richard Dreyfuss, vincitore dell'Oscar al miglior attore protagonista nel 1978 per Goodbye amore mio!, sarà il protagonista del film insieme all'interprete di Jean Grey nella saga degli X-Men, Famke Janssen, reduce dall'esperienza sul piccolo schermo in The Blacklist.