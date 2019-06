Cuba Gooding Jr. si consegna alla polizia dopo le accuse di molestie sessuali

L'attore premio Oscar Cuba Gooding Jr. è stato accusato di molestie sessuali da parte di una donna. Gooding Jr. si è consegnato qualche ora fa alla polizia per subire un interrogatorio in seguito ad un presunto episodio di palpeggiamento che si sarebbe verificato domenica scorsa al Magic Hour Rooftop Bar & Lounge di Manhattan.

Una donna di 29 anni ha accusato l'attore di averle toccato il seno contro la sua volontà. Gooding Jr. ha negato ogni addebito.

Cuba Gooding Jr. si è presentato allo Special Victim's Unit di Harlem nella giornata di giovedì, accompagnato dal suo avvocato, Mark Heller.

Il New York Police Department sta indagando sulla vicenda.



In precedenza Cuba Gooding Jr. ha dichiarato a TMZ di non aver fatto nulla di male, affermando dell'esistenza di un video che lo dimostra:"C'è un video che mostra cosa realmente è accaduto" ha dichiarato l'attore "Credo nel sistema e lascerò che il processo parli da solo".

La donna avrebbe lasciato il bar chiamando in seguito il 911 per riferire del presunto incidente dopo aver protestato e discusso con Gooding Jr. del contatto indesiderato, così come riferisce una fonte della CNN.

La Special Victims Division dell'NYPD sta indagando sul caso, tentando di ottenere video dal locale e da qualsiasi altra fonte che possano aiutare le indagini.

Cuba Gooding Jr. - premio Oscar al miglior attore non protagonista per l'interpretazione in Jerry Maguire - ha interpretato il controverso personaggio di O.J. Simpson in American Crime Story: The People v. O.J. Simpson e Dominic Banks in American Horror Story: Roanoke, entrambi accanto a Sarah Paulson.

Recentemente ha recitato nel film Life in a Year.

Si tratta di un periodo molto tormentato per lo star system hollywoodiano, dopo lo scandalo Weinstein e la nascita del movimento MeToo.

In questi giorni Bryan Singer ha patteggiato, accettando di versare 150.000$ di risarcimento dopo l'accusa di violenza sessuale.

Tante le star coinvolte in questi mesi, tra 2018 e 2019, tra cui anche Morgan Freeman accusato di molestie all'interno della sua casa di produzione.