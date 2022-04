Cuba Gooding Jr colpevole di abusi sessuali: la star confessa il crimine in tribunale

Mentre Hollywood ha i suoi occhi puntati sul processo Johnny Depp v Amber Heard iniziato questa settimana, sempre dai tribunali americani arriva la notizia che Cuba Gooding Jr è dichiarato colpevole di abusi sessuali.

L'attore, vincitore del premio Oscar per Jerry Maguire, durante il processo che lo ha visto come imputato ha ammesso di aver palpeggiato e baciato senza consenso tre diverse donne nei nightclub di Manhattan nel 2018 e nel 2019, secondo quanto riportato dall'Associated Press. L'attore ha patteggiato per evitare il carcere e dovrà continuare per altri sei mesi la sua terapia per disintossicarsi dalll'abuso di alcol iniziata nel 2019. Qualora dovesse rispettare l'impegno, la condanna sarà ridotta a violazione, che non è considerata un reato, e la sua fedina penale ripulita.

Cuba Gooding Jr. è stato arrestato nel giugno 2019 dopo un incidente in un club di Manhattan, quando una donna di 29 anni - secondo il rapporto della polizia - lo aveva accusato di averle palpato il seno senza il suo consenso e di averle infilato ripetutamente la mano tra le gambe al Magic Hour Rooftop Bar & Lounge, vicino a Times Square. Dopo quell'incidente, provato dalle videocamere di sorveglianza, che avevano mostrato inequivocabilmente il comportamento inappropriato della star, altre due donne si erano fatte avanti con accuse simili per fatti avvenuti in altri locali della vita notturna newyorkese.

