Crypto: inizia la produzione del Thriller con Kurt Russel e Alexis Bledel

La Yale Productions ha annunciato l'inizio della produzione di Crypto, il suo prossimo thriller diretto da John Stalberg Jr., alla sua seconda regia dopo la commedia High School.

Il film seguirà le vicende di Martin, un giovane agente antiriciclaggio incaricato di investigare su una fitta rete di frode e corruzione nella sua New York, dove suo padre e suo fratello cercano di tenere in piedi l'azienda di famiglia durante un duro periodo economico. Martin si troverà invischiato in una malavita di cui fanno parte Katie, una misteriosa commerciante d'arte, Earl, un fanatico di cripto-valute, e Ted, un corrotto accountant che ha che fare con spietati clienti.

Faranno parte del cast del film Beau Knapp, Alexis Bledel (Una mamma per amica), Kurt Russell, Luke Hemsworth, Jeremie Harris e Vincent Kartheiser.

"Sono contento di lavorare con questo fantastico cast per creare una storia così entusiasmante." ha commentato il regista John Stalberg Jr. "Beau è un talento incredibile, e vederlo interpretare questo personaggio insieme a talenti come Alexis, Kurt, Luke, Jeremy e Vincent è come un sogno che si avvera"

Crypto sarà scritto da Carlyle Eubank e David Frigerio, già sceneggiatori di The Signal, basato su una storia originale di Jeffrey Ingber e prodotto da Jordan Yale della Yale Production insieme a Jordan Beckerman e lo stesso Frigerio.